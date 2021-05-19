Pedallar, 19 Mayıs için çevrildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde “Genç Pedallar” adıyla bisiklet turu düzenlendi. Toplam 70 bisikletlinin katıldığı turun sonunda, ihtiyaç sahibi iki çocuğa Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.

Aydın’ın aktif kadın muhtarlarından olan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, 19 Mayıs kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Aydın’ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bisiklet turu düzenlendi. “Genç Pedallar” adıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna Atatürk Kent Meydanı’ndan start verildi. Her yaştan vatandaşın yer aldığı tura toplam 70 bisikletli katıldı. Polis ekiplerinin de eşliğinde başlayan tur, Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı önünde sona erdi. Tur sonunda, muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 2 çocuğa, Muhtar Çamoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Muhtar Çamoğlu, “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünden esinlenerek Aydın Efeler Mimar Sinan Mahallesi olarak gençlerimizle birlikte ‘Genç Pedallar’ adı altında bir bisiklet turu düzenledik. Hem bugünümüz, hem de geleceğimiz için gençlerimizle birlikte sağlıklı geçireceğimiz nice kutlu bayramlarda el ele birlikte yürüyeceğiz” dedi.

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