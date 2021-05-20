Aydın Büyükşehir Belediyesi ’19 Mayıs’ı vatandaşlarla birlikte coşkuyla kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu Belediye Orkestrası’nın verdiği konserlerle sokaklara taşıdı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, 102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ı coşku içinde kent genelinde kutladı. Büyükşehir Belediyesi,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırladığı otobüs ile Aydın genelinde günün erken vakitlerinden, gecenin ilerleyen saatlerine varana kadar bayram coşkusunu vatandaşlara yaşatmak için konserler düzenlendi. Aydınlılar bayram coşkusuna ortak olmak için balkonlarından, sokaklardan ve araçlarından şarkılara Türk bayrakları ile eşlik etti. Tüm yurtta olduğu gibi saatler tam 19.19’u gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.



“Bütün ümidim gençliktedir” sözleri ile ülkemizin geleceğini gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan gençlere her zaman sahip çıkacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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