Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da hizmet içi eğitim toplantıları gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Yönetim Sistemi Alt Komisyonu kapsamında yeni işe başlayan akademik personelin alana uyumunu sağlamak için hizmet içi bilgilendirme toplantıları online olarak gerçekleşti.



Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince ve Öğr. Gör. Dr. Nazan Öztürk’ün başkanlığını yürüttükleri komisyonlar hakkında bilgilendirme yaptıkları eğitim, akademik personelin katılımı ile gerçekleşti. Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, açılış konuşmasında hizmet içi eğitimlerin yeni başlayan personelin uyumunu kolaylaştırmasının yanı sıra bilgilerin güncellenmesini sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, eğitimlerin tüm akademik ve idari personele faydalı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.



Üç gün süren eğitim süresince Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince Ders İntibak Komisyonu, Burs Komisyonu, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu ve Web Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonu konularında bilgi verdi. Öğr. Gör. Dr. Nazan Öztürk ise Yatay Geçiş Başvurularını İnceleme ve Ön Değerlendirme Komisyonu, Mezuniyet Komitesi, Kültürel Faaliyetler Komisyonu, Bilimsel Faaliyetler Komisyonu ve Stratejik Planlama Komisyonu hakkında bilgilendirme yaptı.



Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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