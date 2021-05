Covid-19 Türklerin kahve keyfine engel olmadı Pandemi döneminde en çok kahve içtik

Dünyayı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süredir pandemi tedbirleri ile evde kalan Türk halkı en çok kahve tüketti. Pandemi dolayısıyla evde kalmak zorunda kalan pek çok kişinin, evde kalma sürecini geleneksel Türk kahvesi ile keyfe dönüştürmeye çalıştığı belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından olan ve ülke genelinde 100’e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Türk kahvesine olan talebi karşılayabilmek her gün yüzlerce kilo kahve kavurup şubelerine servis ediyor. Türkiye’de yetişmemesine rağmen Türk adıyla anılan kahvenin Türkler tarafından asırlardır keyifle tüketilen bir içecek olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bu yıl da en çok ilgi gören ürünlerden birinin Türk kahvesi olduğunu söyledi.



“466 yıldır tüketiliyor”

Tarihsel sürece bakıldığında göçebelerin en kıymetli eşyaları arasında kahve demlenen seyyar cezvelerin yer aldığını belirten Ahmet Tonkul, “Yörük için en elzem ihtiyaçlar arasında yer alan seyyar kahve pişirme cezveleri pek çok müzede görülebilir. Eskiden insanlarımız bunu yanlarında taşırmış. Katip Çelebi’nin Mizanül Hak adlı eserinde belirttiğine göre kahve; Moka Yarımadası’na sürgün edilen bir Şazeli Dervişi tarafından 1555 yıllarında İstanbul’a getirilir. İlk kahvehane de 1556 yılında İstanbul Tahtakale’de açılır. Aradan geçen yaklaşık 5 asırlık süreçte dünyaya Türk adıyla yayılan kahve şu anda sudan sonra en fazla tüketilen içecekler arasında yerini almıştır. Türk kahvesine olan ilgi de her geçen gün artarak devam etmektedir” diyerek Tuğba Kuruyemiş olarak her gün yüzlerce kilo kahve hazırlayıp ülke genelinde dağıtımını yaptıklarını kaydetti.



“Pandemi dolayısıyla fincanla değil paketle ikram edilmeye başlandı”

Korona virüsü salgını nedeniyle kahve ikramının sadece fincanla değil paketle de yapılmaya başlandığını kaydeden Tonkul, “Damak tadı ve hazmı kolaylaştırması, insanı zinde tutması gibi birçok özelliğinin yanında kendine has tadı ile dostlara verilen değerin de bir göstergesi olan Türk kahvesi, pandemi dolayısıyla insanlarımız bir araya gelemediği için paketle ikram edilmeye başlandı. Tuğba Kuruyemiş aracılığı ile isteyen vatandaşımız istediği kişiye kahve ikram edebiliyor” diyerek pandeminin kahve tüketimine engel olmadığını kaydetti.

