Emlak vergisi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, katı atık ücreti (su aboneliği olmayan işyerleri için) ilk taksit ödeme dönemi ve 7256 sayılı kanun kapsamında uygulanan borç yapılandırmalarının son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 itibariyle doluyor.

Efeler İlçesi sınırlarında ev ve iş yeri sahibi mükelleflerin her yıl ödemeleri gereken emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Vatandaşlar borçlarını, Efeler Belediyesi veznelerinden hafta içi 10.00 12.30 ve 13.00 15.30 saatleri arasında ya da Efeler Belediyesi resmi internet sitesi “efeler.bel.tr” adresinden kredi kartlarıyla ödeyebiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar internet üzerinden emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulayabilirler.

Kanuna göre mükelleflerin kendilerine belirlenen süre içerisinde taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde asıl borçlarına aylık yasal faiz uygulanacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Vatandaşlarımız borçlarını internet sitesi üzerinden sorgulatarak kolaylıkla online ödeme yapabilirler. Pandemi döneminde veznelerimizde yığılma olmaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

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