Kuşadası’nda yaz sezonu öncesi vektörel mücadele sürüyor

Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karasinek, bit, kene ve diğer haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapmaya devam ediyor. Ekipler uzaktan takip sistemi sayesinde şikayet gelen bölgeye yönlendirilip duruma anında müdahale ediyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlerle mücadeleye aralıksız devam ediyor. 28 personel ve 7 araçla kesintisiz sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında Kuşadası'nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına da alt yapı ilaçlaması yapan ekipler, ayrıca açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı da mücadele veriyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi, çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Yaylaköy, Caferli ve Yeniköy gibi merkeze uzak mahallelerde de devam ediyor. Periyodik ilaçlama programının dışında vatandaşlardan gelen şikâyetler saha ekibi tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Ekipler, uzaktan takip sistemi sayesinde şikâyet gelen bölgeye yönlendirilerek duruma anında müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.