Aytepe’de korkutan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da şiddeti ile büyürken itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun çabası ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin can damarlarından olan Aytepe Mesire alanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgedeki rüzgarın şiddetini arttırması sebebiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri 4 koldan yangını kontrol altına almak ve büyümesini engellemek için çalışmalara başladı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın söndürme ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Zaman zaman rüzgarın şiddetlenmesiyle tekrar tutuşan bölgeler kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

"Yangından korkan kadın ağladı"

Yangın bölgesine yakın bir yerde kardeşine ait bir çay bahçesine alevlerin sıçramasından korkan bir kadın ise yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını ağlayarak izleyen kadın alevlerin kontrol altına alınması ile sakinleşti.

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