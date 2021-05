Uyuşturucudan hükümlü kadın Aydın'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Can (37) adlı kadın, jandarma ekiplerince yakaladı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ceylan Can'ın, Kirazlı Mahallesi'nde olduğunu öğrendi. Bu sabah belirlenen adrese yapılan baskınla Can, yakalandı. Gözaltına alınan Ceylan Can, sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2021-05-20 18:34:01



