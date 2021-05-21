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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı MYO’da Biyokütleden Enerji Eldesi Semineri Düzenlendi

İHA

Koçarlı MYO’da Biyokütleden Enerji Eldesi Semineri Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Biyokütleden Enerji Eldesi’ (alternatif enerji kaynağı) adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve akademik personel katıldı. Öğr. Gör. H. İlker Özdemir tarafından gerçekleştirilen seminerde, doğrudan yakma, piroliz, gazlaştırma ve anaerobik yani havasız çürüme gibi işlemler ile farklı türde enerji üretimi sağlanması, biyokütle enerjisinin depolanabilen ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilen bir kaynak olduğu ve avantajlı yönleri konu başlıkları üzerinde duruldu.

Yoğun ilgi ile gerçekleşen seminer, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın konuşması ve katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

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