Nazilli Belediyespor'a eski başkanların desteği sürüyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkan Nazilli Belediyespor'da yönetimin çağrısı üzerine eski başkanlar alacaklarını kulübe bağışlamayı sürdürüyor.

Kulüpten 351 bin 901 TL alacağı bulunan Ziya Aksüt ve 31 bin 743 TL alacağı olan Hilmi Volaka'nın alacaklarından vazgeçmeye hazır olduklarını açıklamasının ardından takımın 2011-2012 sezonunda 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükseldiği yıl başkanlığını yapan Vahit Aysan, kulüpte bulunan 117 bin 233 TL'lik alacağının söz konusu olmadığını söyledi. Şehrin takımının şampiyonluğunun kendisine gurur verdiğini söyleyen Vahit Aysan, "Bizler bu memleket için çalıştık, memleketimizin takımına destek verdik. Hiçbir beklentimiz olamaz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-05-21 11:02:45



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