Efeler’in bilgisayar ve tablet ödüllü yarışmalarının tarihi uzatıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında, son başvuru tarihi 21 Mayıs Cuma günü (yarın) olan ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarına başvuru tarihleri uzatıldı.

Efeler Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında; ilkokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenliyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yarışmaların bilgisayar ve tablet ödüllü olduğunu ifade ederek, “Daha fazla öğrencimizin yarışmalarımızdan yararlanabilmesi için başvuru tarihlerini uzattık. Yarışmalarımıza katılmak isteyen öğrencilerimiz, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında resim, şiir veya kompozisyon dallarında 26 Mayıs tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek” dedi.

Başvurular alanlarına göre; sifiratikresim@efeler.bel.tr, sifiratikkompozisyon@efeler.bel.tr, sifiratiksiir@efeler.bel.tr adreslerinden 26 Mayıs’a kadar çevrimiçi (online) olarak yapılabilecek. 50 adet bilgisayar ve tablet ödüllerinin yanı sıra dereceye girenlere başarı belgesi ve tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek. Yarışmalarla ilgili detaylı bilgi ve şartnameye, Efeler Belediyesi’nin resmi internet sitesi https://www.efeler.bel.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Sonuçlar 1 Haziran 2021 tarihinde basın duyurusu ile kamuoyuna açıklanacak. Ödül töreninin ise 511 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanıyor.

Jüri Üyeleri (Seçici Kurul); Efeler Belediyesi Sanat Yönetmeni, DramaturgYazar Serkan Fırtına, Aydın ADÜ Eğitim Fak. Resim İş Öğretmenliği Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver, Eğitimci Yazar Şahin Yıldırım’dan oluşan söz konusu yarışmalarla ilgili konuşan Başkan Atay, “Daha temiz bir Efeler ilçesi oluşturmak adına, çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve edebiyat yoluyla düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımak ve kamuoyunda çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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