ASKİ'den Mursallı'nın altyapısına 15 milyon TL'lik yaptırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde içme suyu altyapısını tamamen yenileyip kanalizasyon şebekesi çalışması yapacak. Toplamda 15 milyon liralık yatırım yapılacak olan mahallede böylelikle yaklaşık 70 yıl önce yapılan içme suyu altyapısı da tamamen yenilenmiş olacak.



Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde altyapı yatırımının sevinci yaşanıyor. ASKİ tarafından başlatılan çalışmayla mahallenin içme suyu hattı tamamen yenilenecek ve mahallede kanalizasyon çalışması yapılacak. Mahallede toplam 11 bin 500 metre içme suyu, 10 bin 800 metre de kanalizasyon çalışması yapılacak. İçme suyu terfi merkezinin de inşa edileceği mahallede ayrıca 400 metreküplük yeni bir içme suyu deposu da yapılacak. Böylelikle mahallede yaklaşık 70 yıl önce yapılan içme suyu hattı uzun ömürlü HDPE polietilen borular ile yenilenmiş olacak. Ayrıca kanalizasyon şebekesinin de yapılacağı mahalle modern altyapıya da kavuşmuş olacak.



"Aydınımız için çalışıyoruz"

ASKİ'nin Aydın'ın her mahallesini modern altyapıya kavuşturmak için geceligündüzlü çalıştığını ifade eden Başkanvekili Altıntaş, "Mursallı Mahallemize de yaklaşık bir yıllık bir çalışmayla modern altyapıyı getireceğiz. Yapılacak bu uzun ömürlü yatırım mahallemizin 8090 yılı için yapılıyor. Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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