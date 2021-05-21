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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fillikçioğlu birincilik elde eden öğrencileri ödüllendirdi

İHA

Fillikçioğlu birincilik elde eden öğrencileri ödüllendirdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıldönümünde, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında il genelinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan Aydın Lisesi öğrencileri okullarını gururlandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikioğlu öğrencileri makamında ağırlayarak hediye takdim etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Lisesi tarafından Aydın İl geneli liseliler arası çevrimiçi bilgi yarışması, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il geneli liseliler arası ‘Gençlik Gözüyle 19 Mayıs ve Atatürk’ konulu şiir yarışması ve Efeler İlçesi Liseliler arası kompozisyon yarışmasında Aydın Lisesi öğrencileri birinci oldu. Bilgi yarışmasının soruları Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanırken, yarışmada İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularından toplam 20 soru yer aldı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un açılış konuşmasını yaptığı yarışma sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Aydın il geneli ortaöğretim öğrencileri yarışmada derece alabilmek için yarıştı. Yarışmada Aydın Lisesi öğrencisi Çağan Bayar il birincisi oldu. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği il geneli liseliler arası ‘Gençlik Gözüyle 19 Mayıs ve Atatürk’ konulu şiir yarışmasında Aydın Lisesi öğrencisi Vicdan Uslu ile Efeler ilçesi liseler arası kompozisyon yarışmasında yine Aydın Lisesi öğrencisi Eylül Can birinciliği elde eden isimler oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikioğlu, yarışmalarda birinci olan Aydın Lisesi öğrencileri ile Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol’u makamında ağırladı. Dereceye giren öğrencileri başarısından dolayı tebrik eden İl Müdürü Fillikçioğlu öğrencilere hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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