On yıl hapis cezaları bulunan iki zanlı polisten kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan iki zanlı emniyet güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de emniyet güçleri çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan iki zanlı yakalandı. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 5 yıl, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası olmak üzere 2 ayrı müzekkereden toplam 10 yıl hapis cezası bulunan F.Y. adlı zanlı ile yine aynı suçlardan 2 ayrı müzekkereden toplam 10 yıl hapis cezası bulunan E.A. emniyet güçlerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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