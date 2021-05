Efeler Ziraat Odası'nda, su sorununu masaya yatırdı

Bu yıl yaşanan kuraklık sorunu kapsamında Aydın’a gelen CHP Tarım Komisyonu, beraberindeki heyet ile birlikte Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti.



2007 yılından bu yana en susuz yılını geçiren Aydın’daki üreticilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek adına Aydın’a gelen CHP Tarım Komisyonu üyesi Tekirdağ Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Dr. İlhami Özcan Aygun, beraberindeki heyet ile birlikte Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ile görüşen komisyon üyeleri, Aydınlı üreticilerin sıkıntılarını ve yapılabilecekleri görüştü.



“Ortada su yok”

Kuraklık sebebiyle elde olan suyun eşit dağıtılması kararını aldıklarını ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendiroğlu; “Aydın’daki ziraat odaları olarak bizim hiç bir partiye daha uzak ya da daha yakın olma şansımız yok. Bizim il genelinde 125 bin civarı kayıtlı üyemiz var. Aydın bir tarım kenti ve üreticilerimizin ailelerini de işin içine katarsak 500 bin civarında bir üreticimiz var. Aydın halkının tarımla geçinme oranı yüzde 70, hal böyle olunca Aydın’da çay ve fındıktan başka her türlü ürün yetişiyor. Maalesef gündemimiz kuraklık, barajlarımızda yeterli oranda su yok. Geçen seneye oranla bu yıl yüzde 46’lık bir suyumuz var. Yani bu yıl 100 litre suyumuz olması gerekirken 46 litre suyumuz var. Tabi bu suyun yetmesi mümkün değil. Geçen sene 9 milyon metreküp su bırakıldığında Aydın havasına, bu yıl ise bu rakam 350400 bin civarında oldu. Yani, yüzde 50 bile değil bu oran. Bizler de diğer oda başkanlarımızla, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile yaptığımız istişareler sonucunda bazı kararlar aldık. Hiçbir ilçenin diğer ilçeden üstünlüğü olamaz, hiçbir ürünün diğer üründen üstünlüğü olamaz. Her parsele 2 kat şeklinde suyun yetebileceğini ve bu suyunda hakkaniyetli bir şekilde üreticilerimize dağıtılması gerektiğini söyledik. Bu konuda çiftçilerimizin tamamını mutlu edebilmemizin mümkünatı yok. Çünkü ortada su yok. Olan suyu da eşit şekilde paylaştırmayı düşündük. Aydın’da sulama sezonu Eylül ayına kadar devam eder. Yani kapakların erkenden açılması suyun Temmuz’un başında bitmesi anlamına geliyor. Eğer erkenden su biterse de Aydın ovasında bir kilo pamuk, bir kilo mısır kısacası hiçbir ürünün alınmaması demektir. Baraj kapaklarının ne kadar geç açılırsa Aydın tarımı için o kadar önemli olduğuna dikkat çektik. Sonuç itibariyle bu şekilde bir karar aldık” dedi.



“Yapılacak çok iş var”

Üreticilere verilen desteklerin artırılmasına dikkat çeken CHP Tarım Komisyonu üyesi Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, teknolojik tarıma geçilerek su zayiatlarının önüne geçilebileceğini ifade ederek “Genel Merkezimizin çalışmaları kapsamında sahalardayız. Dün Denizli’deydik, bugün ise Aydın’a geldik. Ülke genelinde baktığımızda maalesef kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu kuraklık bugün doğan bir şey değil. Zaman içinde yapılmış olan yanlış uygulamalar ve plansızlıklar ile beraber bugün geldiğimiz son nokta burası. Geçen yıla oranla yağış oranları düştü. Yani geçen yılki yağışları alamadık ama neden alamadığımıza bakmak lazım. Doğayı biz kendimiz katlediyoruz. Hoyratça herşeyi harcadık. Aydın tarımı ile ön plana çıkıyor. Aydın’da birçok ürünü yetiştirebiliyoruz. Aydın tarımda iyi bir noktada ama şu anda en büyük sorunumuz sulama sorunu. Maalesef ülke genelinde tarımla ilgili sıkıntılar var. CHP olarak biz her zaman üretenin yanındayız, üreticilerimiz her zaman bizim baş tacımız. Bu konular ile ilgili kanun teklifimizi verdik. Üretmek isteyen çiftçilerimizin desteklerinin artırılması ve bunların düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda çiftçi ekmek istiyor, boş bırakmamak istiyor ama engel olan da ortada. Bizim çiftçilerimiz kimseyi mağdur etmezler ama yeterki önlerini açın. Yapılacak çok iş var. Bu kuraklık bugünün sorunu değil. Bilim insanları yıllardır söylüyor bunu, adeta bağıra bağıra geldi bu sorun. Şimdi ise günübirlik pansuman tedavilerle çözüm bulmaya çalışıyorlar. Günübirlik tedavilerle bu sorunu çözemezsiniz. Burada canı yanan ziraat odaları ve çiftçiler. Kağıt üzerinde çok güzel ama maalesef sahada yokuz. Maalesef Aydın’da damlama sulama sistemi yok, zayiat çok fazla. Eğer damlama sulama sistemi kurulsa su zayiatı dörtte bir aşağıya çekilecek. İşte burada çiftçiye daha çok destek verilmesi ve teknolojik tarıma geçişinin sağlanması gerekiyor” dedi.



Ziraat odası ziyaretinin ardından sahaya inen CHP Tarım Komisyonu üyeleri, program kapsamında il genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak. İl genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek olan komisyon, Aydınlı üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması adına rapor hazırlayarak CHP Genel Merkezi’ne sunacak.

