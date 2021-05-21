Aydın'da 'Sahil Rüzgarı' operasyonu: 12 gözaltı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da, 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 171 şüpheliye yönelik 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan 15 şüphelinin Germencik ve Nazili ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alınırken, 3'ünün arandığı belirtildi. Adreslerdeki aramalarda; tabanca, tüfek, Hint keneviri ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. 'Silah kaçakçılığı', 'yağma', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-05-21 15:55:30



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