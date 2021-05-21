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Başkan Öndeş, “Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz”

İHA

Başkan Öndeş, “Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz”

Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliği ile kurulan ve kısa süre zarfında hızla büyüyerek markalaşan İNYA, satış ağını genişletiyor. Son olarak Kuşadası Belediyesi Halk Ada Market reyonlarında yerini alan İNYA Kuşadalılarla buluştu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in çalışmalarıyla kurulan ve büyük bir marka haline gelen, ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren İNYA ününü arttırırken diğer yandan pazarlama ve satış ağını da genişletiyor. Germencik Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin karşılıklı iş birliği ve koordinasyonunun bir sonucu olarak Halk Ada Market’te yerini alan İNYA, açılacak diğer Halk Ada Market Şubelerinde de ürünlerini sergileyecek.

Öndeş’ten Günel’e teşekkür
İNYA markasına ait incir, zeytin, zeytinyağı, sabun, kolonya vb. gibi organik ve yüksek kaliteli ürünlerin Kuşadası Belediyesi iştiraki olan Halk Ada Market’te satışa başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’ teşekkür etti. Belediye Başkanı Öndeş “İNYA markalı ürünlerimiz Kuşadası Belediyesi Halk Ada Market reyonlarında yerini aldı. Belediyeler arası karşılıklı iş birliği ve koordinasyonla markalaşma sürecimiz çerçevesinde önemli bir adım daha attık. Başta Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel olmak üzere emeği geçen herkese üreticilerimiz ve Germencik halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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