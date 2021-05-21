Kuşadası mavi bayraklı plajları ile misafirlerini bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, 25 plaj ve bir marina 2021 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayraklarını korudu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası alanda destinasyon seçiminde çok önemli bir yer tutan Mavi Bayrak sayısını korumuş olmanın önemine dikkat çekerek “Mavi Bayraklarımızı korumak ve sayını arttırmak için turizmcilerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2021 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi. Buna göre Kuşadası’nda bulunan 25 plaj ile 1 marina 2021 yılında da sahip oldukları Mavi Bayrakları korudu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinden teslim alınacak Mavi Bayraklar, önümüzdeki günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde işletilen plajlarda ve diğer özel plajlarda dalgalanacak.

Bir plajın Mavi Bayrak alabilmesinde yüzme suyu kalitesi, deniz suyu temizliği, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmetler gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

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