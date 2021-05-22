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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın yeni haftada kavrulacak

İHA

Aydın'da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava, yerini yarından itibaren kavurucu sıcaklıklara bırakacak.

Aydın yeni haftada kavrulacak

Aydın’da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava, yerini yarından itibaren kavurucu sıcaklıklara bırakacak.
Türkiye’nin sıcak illerinden birisi olan Aydın’da dün zaman zaman etkili olan yağışlı ve serin hava bugün mevsim normallerine dönmeye başlayacak. Yarından itibaren ise sıcaklık değerleri 35 dereceden başlayarak, 40’lı derecelere ulaşacak. Aydın’da havanın yarın az bulutlu 33 derece, Pazartesi 39, Salı 40, Çarşamba 39 derece olması bekleniyor. Hafta başından itibaren etkili olan sıcak hava ile birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaları gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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