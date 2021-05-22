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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serçin’in yavru leyleği kurtuldu

İHA

Aydın'ın Söke ilçesindeki leylek yavruları büyümeye başlarken, çevresel atıklar sebebiyle yavruların sıkıntılı günleri de başladı. Söke'nin Serçin Mahallesi'nde yavru leyleğin ayağına dolanan ip, hayvana zarar vermeden kesilerek çıkarıldı.

Serçin’in yavru leyleği kurtuldu

Aydın’ın Söke ilçesindeki leylek yavruları büyümeye başlarken, çevresel atıklar sebebiyle yavruların sıkıntılı günleri de başladı. Söke'nin Serçin Mahallesi'nde yavru leyleğin ayağına dolanan ip, hayvana zarar vermeden kesilerek çıkarıldı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın’a göç eden leyleklerin, yavruları da büyümeye başladı. Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın’ın Söke ilçesinde yavruların büyümesiyle beraber sıkıntılar da başladı. Serçin Mahallesi’nde bulunan leylek yuvasında yavrulardan birisinin ayağına ip dolandığını farkeden Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Söke AYDEM Elektrik Dağıtım şirketini arayarak araç desteği istedi. Bölgeye gelen personel ile birlikte leylek yuvasına çıkan ekipler, ayağına saman ipi dolanan yavru leyleği kurtararak, yuvadaki plastik atıkları da temizledi.
“Plastik saman ipleri sıkıntı yaşatıyor”
Çevre kirliliğinin leylek yavrularını tehdit ettiğini vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Yaz göçmeni leylekler ülkemize gelerek üremelerini gerçekleştirdi. Yumurtadan çıkan yavrular büyümeye başladı. Yavruların en sıkıntılı günleri de büyümeye ve hareketli olmaya başladığı bugünler olmaktadır. Leylek yavrularını tehdit eden en önemli sorunların başında, çevre kirliliği oluşturmaktadır. Geçmiş yıllarda kırsal alanlarda çevre kirliliği daha az yaşanmaktaydı. Yumurtadan çıkan yavruları çalı çırpıya takılıp yaralanmasın diye, leylekler tarafından, yuvaya ot ve saman gibi yumuşak malzeme getirilirdi. Ancak zamanla leyleklerin davranışlarında değişiklikler oldu. Ot ve saman yerine, doğaya atılan ve taşınması daha kolay olan naylon plastik atıklar, plastik saman ipleri, gübre çuvalları ve eski kıyafetler gibi pek çok atık malzemeyi yuvalarına taşıdıkları görüldü. Bu malzemeler ilk bakışta yumuşak rahat ederler gibi düşünülse de atıkların içinde bulunan plastik saman ipleri yavruların sakat kalmasına ve ölümüne yol açtıkları görüldü” dedi.
“Çiftçilerin yakın dostudur”
Aydın genelinde 445 leylek yuvası olduğunu hatırlatan Sürücü, doğal denge için leyleklerin önemine dikkat çekerek; “Bugün Serçin Muhtarı Mustafa Çay aradı. Köylerindeki tek leylek yuvasında yavru bir leyleğin plastik saman iplerine dolandığı ve hareket edemediğini söyledi. Söke AYDEM Elektrik Dağıtım şirketini arayarak araç desteği istedik. Personelle yuvaya çıkarak yavrunun durumuna baktık. Anne leylek yuvayı terk ederek komşu direkten yavrusunun kurtarılışını izledi. Yavrunun ayağına takılan plastik saman ipi, yavru döndükçe bacağını sıkarak neredeyse kopacak hale getirdiğini gördük. Yavrunun bacağı plastik ipten kurtarılarak, gerekli ilk yardımı yapıldı. Adeta çöpe dönen yuva içindeki atık malzemeler aşağıya alındı. Serçin’in yavru leyleği kurtuldu. Ancak 445 yuvanın olduğu Aydın bölgesinde, diğer yuvalarda nelerin yaşandığını bilmiyoruz. Ne yazık ki birçok yuvada bu tür dramların yaşandığını bir ihbarla ya da halkalama çalışmaları esnasında görebilmekteyiz. Doğal dengenin çok önemli türlerinden biri olan leylekler, tarım zararlılarını azaltması bakımından çiftçilerin yakın dostudurlar. Leyleklerin çoğalması zirai ilaçların azalmasını sağlayacaktır. Leyleklerin korunması, bir bakıma insanların ve doğal dengenin korunmasını da sağlayacaktır” dedi.
“Araştırmasını yapacağız”
Bu tarz sorunların azalması için çevre kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Sürücü; “Çevreye atılan atık maddelerin leylek yavrularında olduğu gibi, nadir türlerin sakat kalmasına ya da ölümüne neden olduğu bilinmelidir. Özellikle kırsal kesimlerde hayvancılık yapanlar, samanlarından kestikleri plastik siyah ipleri kesinlikle doğaya atmamalı, mutlaka toplamalıdır. Saman balyası yapım yöntemlerinde plastik siyah ip yerine başka bir malzeme kullanılabilir mi bunun da araştırmasını yapacağız. Ancak en doğrusu doğaya atılan başta siyah saman ipleri olmak üzere tüm atık malzemelerin toplanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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