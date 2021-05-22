Didim’de makilik yangını büyümeden söndürüldü

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Didim’de Çamlık Mahallesi'nde denize sıfır makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında 10 dekar makilik alan zarar gördü. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler makilik alanı küle çevirirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

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