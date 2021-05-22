Silahını temizlerken kendini vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahını temizlerken kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.B. (45) evinde silahını temizlerken elindeki silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet eden adam yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan L.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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