Masaj salonuna polis baskını Baskında ceza yağdı, 14 kişiye 44 bin TL ceza uygulandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir masaj salonuna yapılan polis baskınında 4 yabancı uyruklu kadın ile 14 müşteri yakalanırken, Covid19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin 150 TL İdari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken masaj salonuna müşterilerin girdiği bilgisini edinen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde masaj salonuna baskın düzenledi. Yapılan baskında salon içerisinde 4 yabancı uyruklu kadın ve 14 müşteri olduğu tespit edildi. Masaj salonu hakkında gerekli tutanaklar düzenlenirken, Covid19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplam 44 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 4 yabancı uyruklu kadın sınır ise dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.