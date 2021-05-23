Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğunu tespit ederek, baskın yaptı. Baskında, koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesilirken, iş yerine idari işlem uygulandı. Masaj salonunda çalışan 4 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğünü belirledi. Polis ekipleri, gece saatlerinde masaj salonuna baskın yaptı. Baskında, içerideki 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi. İş yerine ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, masaj salonunda çalışan 4 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-05-23 06:54:32



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