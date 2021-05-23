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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını

İHA

Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ana kanalizasyonunda çıkan yangın, ilçedeki tüm ekipleri harekete geçirdi. İtfaiyesinden doğalgaz ekibine kadar herkesi seferber eden yangının kaynağı tüm çabalara rağmen tespit edilemedi.
Nazilli OSB 1. Cadde üzerinde bulunan yağmur suları ve kanalizasyon atıklarını arıtma tesisine nakleden ana kanalizasyonda dün meydana gelen yangın büyük panik oluşturdu. 'OSB’deki bir kanalizasyonda meydana gelen yangında rögar kapağı havaya uçtu. Doğalgaz patlaması var' şeklinde yapılan ihbar üzerine polis, doğalgaz, itfaiye, elektrik dağıtım şirketi, Türk Telekom ve OSB yönetimi alarma geçti. Ekiplerin yaptığı koordineli çalışma ile olay yerinde elektrik tellerinin olmadığı anlaşılması üzerine yanan alan su ile soğutuldu. Doğalgaz ekipleri yaptıkları testlerin ardından cadde üzerinde bir doğalgaz hatlarının olmadığını söyledi. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki fabrikaların bulunduğu cadde üzerindeki tüm rögar kapaklarını açarak tek tek inceleyen ekipler daha sonra OSB yönetiminin getirdiği iş makinası ile kanalizasyon şebekesini açarak yanan alanların soğutma işlemini tamamladı. Olay sırasında 5 metrelik bir alanda patlama nedeniyle yangın çıktığı belirlenirken, sert plastikten yapılma rögar kapağı ise bulunamadı. Yüksek ısı nedeniyle erimiş olabileceği belirtilen kapağın altında bulunan alanda gaz birikmesi kaynaklı dışarıdan bir sigara izmariti veya yanıcı madde atılması sonucu patlamanın olabileceği iddia edildi. İtfaiye ekipleri ve OSB görevlilerinin yaptığı çalışma sonucu kanalizasyonun geçtiği hattın tamamen açılarak yenileneceği belirtildi. Herhangi bir şikayetçinin bulunmadığı ilginç olayda ilçedeki tüm acil yardım ekipleri gerekli kontrollerin ardından normale döndü.

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