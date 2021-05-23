İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: “Samanları yaş iken depolamayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: “Samanları yaş iken depolamayın”

İHA

İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: “Samanları yaş iken depolamayın”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, son 15 günde çıkan 300 yangından 30 civarının samanlık yangını olduğunu ifade edip, çiftçileri uyararak, samanlık yangınlarının çıkış nedenini ve alınması gereken önlemleri anlattı.
Samanlık yangınlarının çiftçilere büyük zarar verdiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “Son 15 gün içerisinde aşağı yukarı 300 yangına müdahale ettik. Bunların büyük bölümü, ot, kargı, çöp yangını şeklinde yangınlardı. Bunların içerisinde 30 civarında da samanlık yangını var. Bu yangınlar ise çiftçiye büyük zarar veriyor. Bizim bu hususta bu saman depolayan arkadaşlarımıza tavsiyemiz özellikle saman ve ot depolarının etrafında yoğunlaşmış olan ot, şişe kırığı gibi şeyleri bulundurmamalarıdır. Malum havalar sıcak. Samanlıkların etrafının temiz tutulması yangınları önlemede büyük önem arz ediyor. İkinci husus ise bu samanlıklara sundurma ilave edilirken kaynak yapımında dikkat edilmemesi gerekiyor. Özellikle eski olan elektrik tesisatlarının iyi kontrol edilmesi, çalışanların sigara içerken dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü en ufak bir dalgınlık ve ihmal büyük yangınlara sebep olmaktadır" dedi.
Daire Başkanı Adanır, artan saman yangınlarına dikkat çekerek, “Son yaşadığımız Sultanhisar, Bozdoğan ve Çine’deki saman yangınlarında yaş olarak istiflenen özellikle ot preselerinin zamanla bizim yavaş yanma veya kendiliğinde yanma diye tabir ettiğimiz şekilde yangına dönüştüğünü gördük. Gerekli oksijeni aldıktan sonra bu yaş preselerdeki yavaş yavaş yanma büyük bir yangına dönüşüyor. Tabi bunun hem zahmeti çok hem de mağduriyeti çok oluyor. Bu hususta vatandaşlarımızın alanda yanıcı maddeler bulundurmaması, samanlıkların etrafının temiz olması, kaynak gibi işler yapılırken daha dikkat edilmesi ve yaş ot preselerinin üst üste istiflenmemesi gibi hususlara dikkat ederlerse hem milli servetimiz heba olmaz hem de vatandaşımızın mağduriyeti minimize edilir. Biraz daha dikkat gösterirsek, gelişi güzel sigara atmazsak yol kenarlarındaki yangınları da önlemiş oluruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Celil kask takmadı, canından oldu
YEREL HABERLER Celil kask takmadı, canından oldu
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını
YEREL HABERLER Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını
Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza
YEREL HABERLER Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 ...
Masaj salonuna polis baskını Baskında ceza yağdı, 14 kişiye 44 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Masaj salonuna polis baskını Baskında ceza yağdı, 14 ...
Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 ...
Market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı Başkasına ait kredi kartı ile işlem yapmak istedi
YEREL HABERLER Market çalışanının dikkati sayesinde ...
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kendini vurdu
Didim’de makilik yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Didim’de makilik yangını büyümeden söndürüldü
Türkiye Triatlon Federasyonu'nca Didim’de 3. kez yarışlar düzenlendi
YEREL HABERLER Türkiye Triatlon Federasyonu'nca Didim’de 3. kez ...
Serçin’in yavru leyleği kurtuldu
YEREL HABERLER Serçin’in yavru leyleği kurtuldu
Aydın’da buğday ve ayçiçeği ekimleri arttı Aydın’da kuraklık nedeniyle ürün ekimleri de değişti
YEREL HABERLER Aydın’da buğday ve ayçiçeği ekimleri arttı Aydın’da ...
Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü
Aşıdan korkan yaşlı çifti, sağlık ekipleri ikna etti
YEREL HABERLER Aşıdan korkan yaşlı çifti, sağlık ekipleri ikna etti
Aydın yeni haftada kavrulacak
YEREL HABERLER Aydın yeni haftada kavrulacak
Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Baba kız 10 gün arayla korona virüse yenik düştü
CHP heyeti Nazilli'de kuraklık ile ilgili incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER CHP heyeti Nazilli'de kuraklık ile ilgili ...
Ziraat Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek
ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencisine TÜBİTAK'tan destek
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi öğrencisine TÜBİTAK'tan ...
Aydın'da yolcu minibüsü 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da yolcu minibüsü 30 metrelik uçuruma ...
Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
Didim'de triatlon heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Didim'de triatlon heyecanı yaşanacak
Kuşadası mavi bayraklı plajları ile misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Kuşadası mavi bayraklı plajları ile misafirlerini ...