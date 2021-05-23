Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu

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Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. Yunus, belediye ekiplerince incelenmek üzere kıyıdan alındı.

Didim ilçesi, Mersindere Mahallesi, Mavişehir sahilinde, saat 08.00 sıralarında, halk kayalıklara vurmuş 2 metre uzunluğunda yunus olduğunu fark edip, kıyıya çıkardı. Ardından da durum Didim Belediyesi ekiplerine bildirildi. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan yunus, belediye ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun, ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi. Yunusun gerekli incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-05-23 16:07:23



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