Efeler Kent Konseyi'nden bilgi şöleni

Efeler Kent Konseyi ‘Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni’ Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti.



Efeler Kent Konseyi tarafından planlanan program, katılımcıların, sağlıklı kentler, sürdürülebilir çevre sağlığı, iklim değişikliği, spor, sanat, jeotermaller, şehir planlama, güvenli tarım, okul öncesi eğitimi, köy enstitüleri modeli, orta öğrenim, yüksek öğrenim, yaşlıgenççocukkadın ve hayvan sağlığı konularında konuşmalar gerçekleştirildi.



‘Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni’nin açılış konuşmasını yapan Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu 2019 yılında göreve geldikleri tarihten bu yana yaşadıkları kente sahip çıkmayı, kent ile ilgili her konuda, karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamayı, yapılan çalışmaları denetlemeyi, hesap sormayı, kentin hak ve hukukunu korumayı, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık bilincini geliştirmeyi, kenti; dil, din, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç ve cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmeyi, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmayı, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gönüllülük esasına dayalı birçok projeye imza attıklarını ifade eden Ergünoğlu, “Hedeflerimiz doğrultusunda Efeler Kent Konseyi olarak sadece yasal zorunluluktan dolayı kurulmuş olmadığımızı göstermek amacıyla pandemi koşullarında bile gönüllülük esasına dayalı birçok projeye imza attık. Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni organizasyonuna ev sahibi yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bize her türlü desteği sağlayan konseyimizin fedakar üyelerine, Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’a, bizleri sizlerle buluşturan sevgili Efeler Belediyesi TV’ye, ilimizin basın kuruluşlarına ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Pandemi koşullarında bile bizleri kırmayarak, etkinliğimize bizzat gelerek bizleri onurlandıran Devlet Eski Bakanımız Sayın Yüksel Yalova’ya ve tüm değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Efeler Kent Konseyi'ni yürekten kutluyorum"



Etkinliğe online olarak bağlanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Herkes şunu iyi bilsin ki Efeler Kent Konseyi olarak çok önemli bir iş yapıyorsunuz, sizleri kutluyorum. Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni olarak ismi bile insanlarımızın yaşadıkları kentin ve yaşamını etkileyecek olan bilgileri edinmeleri konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Çok iyi bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Bu bilgileri toplumla paylaşmak, toplumu bilgilendirmek için kendilerini sorumlu hissederek bu şölene katılan tüm katılımcılara da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ancak bir arkadaşım var ki; Eski Bakanımız Yüksel Yalova, çocukluk arkadaşımız, birlikte büyüdüğümüz arkadaşımız, ona özellikle ayrı bir teşekkür etmeyi de borç biliyorum. Kendisi de hoş geldi, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



"Toplumun mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz"



Efeler halkına seslenen Başkan Atay, "Biz, yerel yönetim olarak, Efeler Belediyesi olarak, toplumun her türlü zorlukları yenmeleri, kolay, huzurlu, mutlu bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Toplumumuzda ne yazık ki kötü bir alışkanlık var, herkes bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olabiliyor. Bu çok kötü bir olay. Bu organizasyon ile Efeler halkının çeşitli konularda bilgi sahibi olmasını ve sonrasında fikir sahibi olmasını umuyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın konuşmalarının ardından program Öğretim Görevlisi Perihan Öğdüm’ün moderatörlüğünde, Devlet Eski Bakanı Doç. Dr. Yüksel Yalova’nın ‘Akıllı Kentler’ konulu konuşması ile başladı.



Yüksel Yalova'dan keyifli söyleşi



Şehir ve Yaşam Bilgi Şöleni’ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Devlet Eski Bakanı Doç. Dr. Yüksel Yalova, “Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli başkanımız Gülsevil Ergünoğlu’nun şahsında Efeler Kent Konseyi’nin üyelerini, saygıyla, minnetle selamlıyorum. Bana ‘hoş geldin’ diyerek duygularını ileten değerli kardeşim Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yaklaşık 10 küsur yıldır eski Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku hocası olmama rağmen, Kamu Hukuku alanında çalışmış olmama rağmen, ki bir başka branşım da Şehircilik, Gülsevil hanım bana bu görevi verdiğinden bu yana ayrı bir heyecanla bu konuya çalıştım” diye konuşarak akıcı dili ve her konuya verdiği farklı örneklerle keyifli bir konferans gerçekleştirdi.



Etkinlik 2 gün boyunca devam eden çeşitli konularda gerçekleştirilen panellerle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.