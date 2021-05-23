Yuvada bacağı ipe dolanan yavru leylek kurtarıldı



Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Söke ilçesinde, yuvasındaki plastik saman balyasına takılan bacağı kopmak üzere olan leylek yavrusu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ile bir elektrik dağıtım şirketinin girişimiyle kurtarıldı. Bacağına dolaşan ip kesilen yavruya, tıbbi müdahale yuvasında yapıldı.

Göçle gelen leylekler Aydın'ın Söke, Nazilli, Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde genellikle evlerin bacaları ile elektrik direklerine yuvalarını yaparak bu mevsimde doğan yavrularını büyütmeye çalışıyor. Leylek yavruları için en önemli sorunların başında, çevre kirliliği, bilinçsizce doğaya atılan plastik atıklar geliyor. Söke ilçesinin kırsal Serçin Mahallesi'nde bir leyleğin elektrik direğindeki yuvasına götürdüğü plastik saman balyası ipi yavrusunun bacağına dolandı. Hareket ettikçe ipin sıkması sonucu bacağı sıkışarak kopma noktasına gelen leyleği mahallelinin dikkati kurtardı. Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay'ın durumu bildirdiği EKODOSD yetkilileri yavru leyleği bacağındaki ipten kurtarıp, gerekli tedavisini yaptı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçmiş yıllarda kırsal alanlarda çevre kirliliği daha az yaşanmaktaydı. Yumurtadan çıkan leylek yavruları çalı çırpıya takılıp yaralanmasın diye, leylekler tarafından, yuvaya ot ve saman gibi yumuşak malzeme getirilirdi. Ancak zamanla leyleklerin davranışlarında değişiklikler oldu. Ot ve saman yerine, doğaya atılan ve taşınması daha kolay olan naylon plastik atıklar, plastik saman ipleri, gübre çuvalları ve eski kıyafetler gibi pek çok atık malzemeyi yuvalarına taşıdıkları görüldü. Bu malzemeler ilk bakışta yumuşak rahat ederler gibi düşünülse de atıkların içinde bulunan plastik saman iplerinin yavruların sakat kalmasına ve ölümüne yol açtıkları görüldü. Bugün Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay aradı. Köylerindeki tek leylek yuvasında bir yavrunun plastik saman balyası ipine dolandığı ve hareket edemediğini söyledi. Söke AYDEM Elektrik Dağıtım şirketini arayarak araç desteği istedik. Personelle yuvaya çıkarak yavrunun durumuna baktık. Anne leylek yuvayı terk ederek komşu direkten yavrusunun kurtarılışını izledi. Yavrunun ayağına takılan plastik saman ipi, yavru döndükçe bacağını sıkarak neredeyse kopacak hale getirdiğini gördük. Yavrunun bacağı plastik ipten kurtarılarak, gerekli ilk yardımı yapıldı. Adeta çöpe dönen yuva içindeki atık malzemeler demizlendi" dedi.

'LEYLEKLERİN ÇOĞALMASI ZİRAİ İLAÇ KULLANIMINI AZALTACAKTIR'

"Serçin'in yavru leyleği kurtuldu ancak 445 yuvanın olduğu Aydın bölgesinde, diğer yuvalarda nelerin yaşandığını bilmiyoruz" diyen Sürücü, leyleklerin tarım zararlılarının sayısını da azalttığı söyleyerek şöyle dedi:

"Ne yazık ki birçok yuvada bu tür dramların yaşandığını bir ihbarla ya da halkalama çalışmaları esnasında görebilmekteyiz. Doğal dengenin çok önemli türlerinden biri olan leylekler, tarım zararlılarını azaltması bakımından çiftçilerin yakın dostudur. Leyleklerin çoğalması zirai ilaçların azalmasını sağlayacaktır. Leyleklerin korunması, bir bakıma insanların ve doğal dengenin korunmasını da sağlayacaktır. Çevreye atılan atık maddelerin leylek yavrularında olduğu gibi, nadir türlerin sakat kalmasına ya da ölümüne neden olduğu bilinmelidir. Özellikle kırsal kesimlerde hayvancılık yapanlar, samanlarından kestikleri plastik siyah ipleri kesinlikle doğaya atmamalı, mutlaka toplamalıdır. Saman balyası yapım yöntemlerinde plastik siyah ip yerine başka bir malzeme kullanılabilir mi bunun da araştırmasını yapacağız. Ancak en doğrusu doğaya atılan başta siyah saman ipleri olmak üzere tüm atık malzemelerin toplanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesidir."DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Bahattin ALBAYRAK

2021-05-23 18:14:52



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