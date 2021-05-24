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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Triatlon yarışları sona erdi

İHA

Didim Triatlon yarışları sona erdi

Didim Belediyesi, Didim Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyet Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve 2 gün süren 2021 Didim Triatlon Yarışları görkemli bir törenle sona erdi.

Didim Altınkum’da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Didim Triatlon Yarışları'nda tüm kategorilerde yarışan sporcular, parkurların hepsini tamamladı. Korona virüs tedbileri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen Triatlon yarışlarında emniyet ve zabıta ekiplerince güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutuldu. Didim Triatlonu'nun 2'nci gününde Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Federasyon yetkilileri, İlçe protokolü 7 ayrı kategoride sporcuların mücadelesini yakından takip etti. Düzenlenen son Triatlon yarışında yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda ter döken sporcular ödüllerini ilçe protokolünün elinden aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Didim’de pandemi sebebiyle yapılamayan yarışların bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini kaydederek, “Biz pandemi döneminde bu kadar bu gruplarda talep beklemiyorduk. Bu sene minikler grubunu dahil etmedik ama bu sene 500’e yakın, sporcu kayıt yaptırdı. 2019 yılında bu grupların sayısı 300’dü. Çünkü her geçen gün sayımız artıyor. Deniz Başkanımla birlikte önümüzdeki sene buranın uluslararası bir yarış olması için başvurularımızı yapacağız. Burada biz yani Triatlon ailesi Didim’i çok sevdi. Bu yıl 3'üncüsünü yapıyoruz. Belediyemiz, kaymakamlığımız, bizler ve triatlon ailesi olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki sene pandemi koşulları olmadığı takdirde burada bini aşkın sporcu ile olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Pandemiye rağmen katılımın iyi olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Pandemiden dolayı ara vermemize rağmen katılım gayet iyi, organizasyon mükemmel, teknik anlamda da tümüyle mükemmel bir organizasyon yapıyoruz. İlk günden beri söylemiştim Didim coğrafyası ve fiziki yapısı ve triatlon sporuna verdiğimiz önemle bunu hak ediyor. Biz bunu uluslararası düzeyde Didim’e getirmek mecburiyetindeyiz ve getireceğiz. Federasyon başkanımızla da görüştük. Önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl hiç önemli değil, Avrupa Şampiyonasının bir ayağını muhakkak Didim’e taşımak ve burada halkımıza bunu tattırmak istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmada dereceler şu şekilde oluştu;

"2021 Didim Triatlon yarışlarında Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde 1.Metin Akbaba, 2. Oleg Astanın 3. Volkan Çetintırnak, Yaş Grubu Erkekler 2024 Kategorisinde, 1. Barış Karatepe, 2. Polatkan Ayvaz, 3.Andrey Selim Saçan, Yaş Grubu Erkekler 2529 Kategorisinde, 1 Metin Akbaba, 2 .Ozan Yıltaş, 3. İlker Kökçe, Yaş Grubu Erkekler 3034 Kategorisinde, 1. Barış İlhan, 2. Cihan Asrak, 3. Necati Durmaz, Yaş Grubu Erkekler 3539 Kategorisinde, 1. Volkan Çetintırnak, 2. Dinçer Yılmaz, 3 Kemal Çobanyıldızı, Yaş Grubu Erkekler 4044 Kategorisinde, 1. Oleg Astanın, 2.Maksım Sheryshov, 3.Ömür Battal, Yaş Grubu Erkekler 4549 Kategorisinde, 1.Okan Ulaş, 2.Sabahattin Artuker, 3.Kutluhan Özkunt, Yaş Grubu Erkekler 5054 Kategorisinde, 1.Hakan Ulaş, 2 Murat Kırdı, 3. Semih Alpay Akhun, Yaş Grubu Erkekler 5559 Kategorisinde, 1.Cevdet Alyılmaz, 2.Martın Bernhart, 3.Feridun Özdamar, Yaş Grubu Erkekler 6064 Kategorisinde, 1. Adnan Erim, 2.Hasan İşbilen, 3. Aytaç Bilginer, Yaş Grubu Erkekler 6569 Kategorisinde 1.Fikret Akay, 2. Hasan Özer, Yaş Grubu Erkekler 7074 Kategorisinde, 1. Ali Bidi, Yaş Grubu Kadınlar Kategorisinde, 1. Özge Uzun, 2. Çiğdem Tütüncü, 3.Tuğçe Karakaya, Yaş Grubu Kadınlar 2024 Kategorisinde, 1. Begüm Feran, 2. Derya Çeki, Yaş Grubu Kadınlar 2529 Kategorisinde, 1. Tuğçe Karakaya, 2. Esin Akkartal, 3. Zeynep Şengül, Yaş Grubu Kadınlar 3034 Kategorisinde 1. Özge Uzun, 2. Çiğdem Tütüncü, 3. Sinem Ural, Yaş Grubu Kadınlar 3539 Kategorisinde, 1. Berrak Irmak, 2. İrem Görmüş, 3. Sinem Tuğral Kurulaltay, Yaş Grubu Kadınlar 4044 Kategorisinde, 1. Pınar Arpınar Avsar, 2. Itır Atadiyen, 3. Gülfen Güloğlu, Yaş Grubu Kadınlar 4549 Kategorisinde, 1. Selen Eryüce, 2. Ceylan Ertuğrul, 3. Pınar Pöhrenk, Yaş Grubu Kadınlar 5054 Kategorisinde, 1. Tülay Tez, 2.Güldenay Uruk, 3. Dilek Yalçın, Yaş Grubu Kadınlar 5559 Kategorisinde, 1. Hediye Tama, Paratrıatlet Erkekler kategorisinde, 1. Uğurcan Özer, 2. Halil İbrahim Arslan, 3. Kaan Çavuşer, Paratrıatlet Erkekler Ptvı2 Kategorisinde, 1. Halil İbrahim Arslan, Paratrıatlet Erkekler Pts2 kategorisinde, 1. Abdülkadir Özoğul, Paratrıatlet Erkekler Pts4 kategorisinde, 1.Burak Abacıoğlu, 2.Ekrem Taşkın, 3.Eren Şeflek, Paratrıatlet Erkekler Pts5 kategorisinde, 1. Uğurcan Özer, 2.Kaan Çavuşer, Paratrıatlet Kadınlar kategorisinde, 1. Miray Ulaş, Paratrıatlet Kadınlar kategorisinde, 1. Miray Ulaş, Paratrıatlet Erkekler Pts5 kategorisinde, 1. Miray Ulaş oldu."

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