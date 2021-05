Bir dönemin rağbet gören evleri şimdilerde tehlike saçıyor

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, bir dönemin gözdesi olan evler şimdilerde adeta tehlike saçıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bakımsız kalan bazı binalar, tehlike saçmaya devam ediyor. Kentin en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bazı binaların dış cephelerinden düşen sıvalar korku saçıyor. Her gün yüzlerce insanın geçtiği bulvarda bazı apartmanlardan sıva veya beton parçası düşme tehlikesi ise vatandaşları tedirgin ediyor. Zorunlu hale gelen enerji kimlik belgesi ile birlikte il genelinde birçok apartmanın dış cepheleri yenilenirken, bakımsız kalan bazı binalar da risk oluşturmaya devam ediyor.

“Önlem alınmalı”

Genellikle bölgede bulunan kuşların balkon kirişlerine konması veya rutubetten etkilenerek dökülen beton parçaları, yayaların üzerine düşme riski oluşturuyor. Bölge esnafının açtığı tente brandalar, vatandaşları korumaya çalışsa da etkili olmakta zayıf kalıyor. Bölgede büyük tehlike arz eden beton ve sıva parçalarından bina önünde park eden araçlar da nasibini alıyor. Daha öncede binalardan beton parçaları düşmesi sonucu yaralanan vatandaşların olması üzerine tepki gösteren vatandaşlar ise yaralanma veya can kaybı ihtimaline karşı önlem alınmasını istiyor.

“Risk her zaman devam ediyor”

Kent merkezinin kalbi olarak nitelendirilen Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bakımsız kalan bazı binaların risk oluşturduğuna dikkat çeken vatandaşlar ise olumsuz hava koşullarında binalardan bir takım sıva parçalarının düştüğünü belirterek, ciddi olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.

