ADÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

İHA

ADÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesine Dekan V. olarak atanan Prof. Dr. İsmail Böğrekci dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Yunus Çerçi’den devraldı.

Törene, Mühendislik Fakültesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Prof. Dr. Yunus Çerçi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Demircioğlu ve Fakülte Sekreter V. Mehmet Bezci katıldı. Mühendislik Fakültelerinin üniversitelere kattığı değeri dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ingilizce eğitim uygulayan ADÜ Mühendislik Fakültesi’nin kalite anlamında yerini koruduğunu belirtti. Törende bulunan Öğretim Üyeleri, ADÜ’ye değer katmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yeni Dekan V. Prof. Dr.İsmail Böğrekcİ’ye görevinde başarılar dilemesi, görevi devreden Dekan V. Prof. Dr. Yunus Çerçi’ye verdiği tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER 23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı
Aydın'da 545 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Aydın'da 545 bin kişi aşılandı
Aydın’da 6 ton sudan otu tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 6 ton sudan otu tohumu dağıtıldı
Bir dönemin rağbet gören evleri şimdilerde tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Bir dönemin rağbet gören evleri şimdilerde tehlike ...
Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı
Didim Triatlon yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Didim Triatlon yarışları sona erdi
Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı
YEREL HABERLER Kulübeyi yakıp ziraat aletlerini çaldı, 24 saat ...
Yeniköy Muhtarı Arslan’dan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Yeniköy Muhtarı Arslan’dan Aydın Büyükşehir ...
Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de köpek saldırdı
YEREL HABERLER Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de ...
Yuvada bacağı ipe dolanan yavru leylek kurtarıldı
YEREL HABERLER Yuvada bacağı ipe dolanan yavru leylek kurtarıldı
Efeler Kent Konseyi'nden bilgi şöleni
YEREL HABERLER Efeler Kent Konseyi'nden bilgi şöleni
Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu
İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: “Samanları yaş iken depolamayın”
YEREL HABERLER İtfaiye Daire Başkan Adanır'dan çiftçilere uyarı: ...
Celil kask takmadı, canından oldu
YEREL HABERLER Celil kask takmadı, canından oldu
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını
YEREL HABERLER Nazilli OSB'de kanalizasyon yangını
Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 bin TL ceza
YEREL HABERLER Nazilli'de masaj salonuna polis baskını: 14 kişiye 44 ...
Masaj salonuna polis baskını Baskında ceza yağdı, 14 kişiye 44 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Masaj salonuna polis baskını Baskında ceza yağdı, 14 ...
Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı
Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Aydın'da husumetli iki grup arasında silahla kavga: 2 ...
Market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı Başkasına ait kredi kartı ile işlem yapmak istedi
YEREL HABERLER Market çalışanının dikkati sayesinde ...
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kendini vurdu
Didim’de makilik yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Didim’de makilik yangını büyümeden söndürüldü
Türkiye Triatlon Federasyonu'nca Didim’de 3. kez yarışlar düzenlendi
YEREL HABERLER Türkiye Triatlon Federasyonu'nca Didim’de 3. kez ...