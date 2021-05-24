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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li kurmaylar Aydınlı şoförler ile buluştu

İHA

CHP’li kurmaylar Aydınlı şoförler ile buluştu

İl genelindeki esnafların sorunlarının ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Aydın’a gelen CHP’li kurmaylar, ziyaret kapsamında Aydın Şoförler Odası’nı ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan heyet, Aydınlı esnafların sorunlarını, taleplerini dinlemek ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla Aydın’a geldi. Aydın’da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan CHP’li kurmayların Efeler’deki ilk durağı Aydın Şoförler Odası oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ile görüşen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Özgür Karabat, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Aydınlı şoförlerin sıkıntılarını dinledi.

“Mücadelemiz sektörümüzün ayakta kalabilmesi için”
Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Gerek pandemi öncesinde gerek pandemi döneminde bizler hep sizlerle iç içeyiz. Sorunlarımızı ve önerilerimizi dinlediğiniz için özellikle Özlem başkanımız ve sizlere teşekkür ederim. Pandeminin gelmesi ile birlikte her sektörde olduğu gibi şoförlerimiz de etkilendi. Bizim öncelikli mücadelemiz sektörümüzün ayakta kalabilmesiydi. Aydın’da insanlar dağlardan ot toplasa yine karnı doyar ama çocuklarımızın geleceği için işimiz var. En önemlisi işimizin ayakta kalabilmesi için çeşitli mücadeleler verdik. Şoförlerimiz ile ilgili yapılması gerekenleri de gerekli yerlere söylüyoruz. Aydınlı şoförlerimiz adına sıkıntılarımız ve çözüm önerilerimizin olduğu bir rapor hazırladık. Biz bunları yerelde zaten hep anlatıyoruz ama bunlar bizlerin savunucusu olarak TBMM’de değerlendirilmesini istiyoruz. Yereldeki sorunlarımızı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir şekilde çözüm bulabiliyoruz ama yasadan kaynaklanan durumları TBMM’de değerlendirilmesi için milletvekillerimiz ile görüşerek ricada bulunuyoruz. İnşallah bu pandemi süreci içerisinde sorunlarımıza daha kolay çözümler buluruz diye umut ediyoruz” dedi.

“Gerekli mücadeleyi vereceğiz”
Ziyaretler ile ilgili kısa bir konuşma yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise “Bugün aramızda 4 tane değerli milletvekilimiz var. Bugün Aydın'dalar, sabah Nazilli’deydik. Gün boyu ziyaretlerimiz devam edecek. Özellikle pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan Aydınlı esnaflarımızın sıkıntıları dileyerek rapor oluşturacağız ve genel merkezimize sunulacak. CHP olarak her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın ayakta kalması için gerekli mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP’li Durmaz’dan Kılıçdaroğlu sinyali”
CHP’li heyetin adına söz alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında önümüzdeki günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Aydın’a geleceğinin sinyallerini verdi. Ülke genelinde Aydın’da neler yapılabilmesi konusunda çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Durmaz, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da talimatıyla il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ve kıymetli milletvekillerimiz ile yaşadığımız pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaflarımız ile bir araya geliyoruz. Biz önümüzdeki haftalarda da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ziyaretleri ile tekrar birebir sektörel bazlı sorunları parlamentoda hareketlendirip bunların merkezi yönetimle çözülebilmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Yerel yönetimde olan sıkıntıları zaten sayın başkanımız da ifade etti, Büyükşehir işbirliği ile Aydın’da çözülebilecek konuları çözüme kavuşturuyorlar fakat biz ülke genelinde Aydın’a ne yapılabilir, ne yapmalıyız, gibi konuları ele alacağız” diye konuştu.

Kısa süren toplantı sonunda Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, merkezi yönetim tarafından çözülmesi gereken taleplerinin yer aldığı raporu CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’a teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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