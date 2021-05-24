Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO’da mesleki kariyer konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20202021 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında 'Mesleki Kariyer’ başlıklı söyleşi gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale’nin üstlendiği söyleşiye öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Söyleşiye konuk olarak katılan Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli Uzm. Hemşire Sercan Özdemir, eğitiminin bitmeyen bir süreç olduğunu, meslek yaşamı içinde ihtiyaçların zamanla dönüştüğünü ifade etti. Hemşirelik alanındaki lisans eğitiminin ardından Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümüne giren ve 2017 yılında üçüncülükle mezun olan Özdemir, farklı tamamlayıcı ya da yüksek eğitimler ile kişisel ve mesleki gelişimin önem taşıdığını dile getirdi.
İnteraktif ilerleyen söyleşi sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
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