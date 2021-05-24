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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcu dostu kent Kuşadası

İHA

Sporcu dostu kent Kuşadası

Ege Masterler Federasyonu Genel Kaptanı Çetin Odabaş, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle düzenlenen ‘Kuşadası 19 Mayıs Geleneksel Barış Kupası Futbol Turnuvası’ sona erdi. Nefes kesen maçlara sahne olan organizasyona 18 takım katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar kupalarını havaya kaldırdı. Maçların bitmesinin ardından Ege Masterler Federasyonu Genel Kaptanı Çetin Odabaş, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a, turnuvaya verdikleri destek dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.
“Kazanan dostluk oldu"
Kuşadası Belediyesi’nin her zaman sporcunun yanında olduğunu belirten Ege Masterler Federasyonu Genel Kaptanı Çetin Odabaş, “Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızda kazanan dostluk ve centilmenlik oldu. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e bize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Mutluluk duyduk”
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Yetki ve imkanlarımız dahilinde spor organizasyonlarına ve amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceğiz. Kuşadası, sporcu dostu bir kent olarak ön plana çıkıyor. Birçok futbol kulübü kamp yapmak için Kuşadası’nı tercih ediyor. Sizleri Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.

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