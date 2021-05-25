Aydın'da kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler eylem yaptı



Murat GÜRKAN/ YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, kuraklık nedeniyle baraj kapaklarının açılmamasından dolayı ekili arazilerini suluyamadıklarını söyleyen çiftçiler eylem yaptı.

DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kemer Barajında bulunan su seviyesinin düşük olması nedeniyle 1 Haziran´dan itibaren kapakları açarak, Akçay sulama kanalına kademeli ve rotasyon dahilinde bölge bölge su verileceğini açıkladı. Ekili arazilerindeki bitkilerin kuraklıktan yandığını, buna rağmen kanalda bulunan suyun bir kısmının Dalama Ovasına aktarılmaya başlanacağı haberini alan 450 nüfuslu Kırsal Direcik Mahallesinde yaşayan 100´e yakın çiftçi, Akçay Sulama Kanalı çevresinde toplandı. Çiftçilerin eylem yaptığını haber alan jandarma ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Eylem alanına gelen Yenipazar Belediye Başkanı CHP´li Yüsran Erdem, Akçay Sulama Birliği Başkanı Recep Kabza ve Ziraat Odası Başkanı İsmet Arslan çiftçilerle görüşerek sorunun çözülmesi için İlçe Kaymakamı Osman Kural ile telefon görüşmesi yaptı. Kaymakam Kural´ın sorunu çözmek için Sulama Birliği Başkanı ile birlikte, mahalle muhtarı ve çiftçileri temsilen iki kişiyi makamında toplantıya davet etmesinin ardından, eylem için toplanan çiftçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

10 BİN DÖNÜM EKİLİ ARAZİ KURAKLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Eyleme katılan çiftçiler adına açıklama yapan muhtar Adem Arslan, "Sadece Direcik Mahallesinde bin dekar ekili arazi var. Çevre mahallelerle birlikte 10 bin dekar arazinin sulanması gerekiyor. Arazilerimizde yonca, mısır, domates, biber ve pamuk gibi ürünler ekili. Bunları sulamazsak aç kalırız. Haftada 3 gün sulama yapmamıza izin veriyorlar. Onu da sadece 3 tarla sahibi kullanabiliyor. Bu zaten yetmezken şimdi de kanalda bulunan suyun yarısını Dalama Ovasına vereceklerini açıkladılar. Bu su zaten bizim arazimize yetmiyor. Yetkililerimizin, büyüklerimizin buna çare bulmasını istiyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ BÜYÜK BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA'

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erdem ise, "Sadece Direcik Ovasında 250 dekar arazide anlaşmalı olarak domates ekimi yapıldı ve bu sebzeler iki günde bir sulanmazsa çiçeklerini döker ve ürün vermez. Pandeminin ardından kuraklık da çiftçilerimizi vurdu. Onlar da haklı olarak emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Konuyu temsilcilerle birlikte kaymakamımıza anlattık. Kendisi de bu konuyu gerekli yerlerle görüşerek çözüme kavuşturacağını söyledi" diye konuştu.FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Aydın / Yenipazar Murat GÜRKAN

2021-05-25 01:51:51



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