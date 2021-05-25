Enfeksiyona neden olan kalp pili kablosu operasyonla çıkarıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz yönetimindeki ekip tarafından, hastanın kalbine takılan ve enfeksiyona neden olan pilin kablosu hassas bir operasyonla kalpten çıkarıldı.

67 yaşındaki hasta Nuri Alper’in kalbine takılan pil kablosunun enfeksiyona neden olduğunu belirten Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, kalp pilindeki enfeksiyonun antibiyotikle kısmen kontrol altına alındığını ancak vücuttan çıkarılması gerektiğini ve 2 saat süren hassas bir operasyonla kablonun, kalpten çıkarıldığını aktardı.

Kablonun kalbin içinden çekilmesinin teknik olarak çok riskli olduğuna belirten Doç. Dr. Eryılmaz, "Çok özel bir tabanca sistemiyle bunu çıkardık. Ölümcül olabilecek bir durumdu bu açıdan işlemi ehil ellerin yapması oldukça önemli. Hastamız tahmin ettiğimizden çok daha iyi. En kısa sürede taburcu edeceğiz" dedi ve hastanın sağlığına kavuşmasının ardından yeni bir operasyonla kalp pili kablosunun yenileneceğini aktardı.

Hasta Nuri Alper, hastalık sürecinde ateşinin 40 dereceye kadar çıktığını, hafıza kaybı yaşadığını, kasılmalar nedeniyle yaşam kalitesinin bozulduğunu belirterek, operasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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