Koçarlı ilk halı sahasına kavuşuyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden spor kompleksi çalışmalarında sona yaklaşılırken, Koçarlı ilk halı sahasına kavuşmuş olacak.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Koçarlı Belediyesi işbirliği ile yapımına başlanan spor kompleksinde çalışmalar devam ederken Koçarlı bölgesindeki ilk halı sahasına da kavuşmuş olacak. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Koçarlı'daki yatırımları yerinde olay inceleyen Aydın Gençlikspor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çalışmalarda sona yaklaşıldığının müjdesini verdi. Bölgedeki spor kompleksleri hakkında bilgi veren Fillikçioğlu, "Bağarası yolu üzerindeki alanımızda biri kapalı olmak üzere 2 adet halı saha çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelimizde de diğer spor komplekslerimizin de çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde bunların hizmete girmesini planlıyoruz. İlçe genelindeki yatırımlarımızın da toplam maliyeti ortalama 5 milyonu buldu. İl Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde de bu sezon yatırımlarımız devam edecek" dedi.



"Koçarlı'ya ne yapsak azdır"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'nın ilk halı sahasına kavuştuğunu belirterek, "Koçarlımız ilk halı sahasına kavuşuyor. Önceleri bölgenin gençleri çevre ilçelere gidiyordu ama artık kentimize yapılan yatırımlarımız ile Koçarlı sporun merkezi olacak. Her zaman söylüyorum Koçarlı için ne yapsak azdır. Koçarlı'da eski ve hasar görmüş olan tüm kurumsal alanları yıkıp yeniden yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Koçarlı'yı hazırlıyoruz. İnşallah buradaki hizmetlerimiz de diğer 16 ilçemize de örnek olacak" dedi.



"Çocuklarımız için spor önemli"

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepel ise yaptığı açıklamada, "Spor bizim için çok önemli. Günümüzde çocuklarımızın da telefon, tablet bağımlısı olmuş durumda. Çocuklarımızı da sosyalleştirmek adına da spor çok önemli. Koçarlımız bu konuda örnek olacak bir ilçemiz olacak. Yatırımların ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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