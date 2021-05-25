Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, takım otobüsünü tepeden tırnağa yeniledi. Kafileyi taşıyan otobüsün deplasmanlarda ilçeyi temsil eden bir vitrin niteliğinde olduğunu belirten Başkan Soner Yelkovan, transfere de başlayacaklarını söyledi. Yelkovan, "Halen şampiyonluk sevincini yaşıyoruz. Yönetim kurulu olarak ilk iş bizi bir üst lige taşıyan hocamız Mesut Toros ile görüşerek tekrar anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde de hocamızın bize yönetimimize vereceği rapor doğrultusunda iç ve dış transferlerimize başlayacağız. Önce iç, ardından da dış transferlerimizi gerçekleştireceğiz. 3 yıllık bir aradan sonra tekrar döndüğümüz 2'nci Lig'e güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-05-25 12:36:47



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