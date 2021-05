Nazilli Belediyespor eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu ile 1 yıllık anlaşma yaptı

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımının Baş Antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Hakan Köseoğlu, imzasını Başkan Kürşat Engin Özcan'ın makamında attı.





Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol takımı baş antrenörlüğü için 1 yıllığına sözleşme imzalayan eski Milli Basketbolcu Köseoğlu, bu sezon Nazilli’ye şampiyonluğun gelmesi için çok çalışacaklarının sözünü verdi. Nazilli Belediyespor’un futbolda yakaladığı başarıyı basketbol ve diğer branşlarda da yakalamayı hedeflediklerinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Özcan, “Basketbolda da Nazillimize inşallah başarıyı getireceğiz diye düşünüyorum. Öncelikle futbolda Nazillimize başarıyı getirdikleri için kulüp başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Futbol gerçekten sporun ana dallarından bir tanesi, ama basketbol hem ülkemizde hem de Nazilli’de sevilen branş dallarından bir tanesi. Üstüne üstelik Nazilli’de bu dalın belirgin bir alt yapısı var ve asıl önemlisi yönetimimizde de ciddi bir alt yapısı var. Her ne kadar profesyonel olmasa da bir dönem kendimin de oynayıp ilgimin olduğu bir spor dalı olan basketbolda başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Bu gün burada daha güzel daha iyi bir yapılanmanın içerisinde olmak için toplandık. Nazillimizin gençlerine değer vererek ve daha profesyonel hareketler ile inşallah değerli hocalarımız sayesinde Futbol takımında yakaladığımız başarıyı basketbol ve diğer branşlarda da yakalamayı hedefliyoruz. Bu noktada da bu gün attığımız ilk adımlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile hocamıza seçiminden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur Nazillimize. Nazilli'yi başarı ile tanıştırmamız lazım. Daha da yükseklere taşımamız lazım. Bu noktada göstereceğiniz emeklerden dolayı şimdiden çok çok teşekkür ediyorum” dedi.



Yıllarca klasmanda spor yapmış milli bir basketbolcu olan Hakan Köseoğlu’nun bilgisine birikimine, kültürüne ve tecrübesine güvendiklerini belirten Nazilli Belediye Spor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, “İyi yerlere hedeflerimiz var. Hakan hocamızla ilk adımımızı attık. İnşallah güzel bir yapılanmayla Öğünç hocamın da destekleriyle basketbolda daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.



Her zaman başarıya aç ve her zaman başarılı olmak istediğini vurgulayan Milli Basketbolcu Hakan Köseoğlu ise “Nazilli’yi tercih etmemin en büyük sebebi de başarılı olmak isteyen hedefi olan bir şehir takımı olduğu için. Buraya başkanımızın da dediği gibi doğru yapılanma, destek ve gençler ile bütün çevre ilçeleri de işin içine dâhil etmek ve onlara basketbolu sevdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

