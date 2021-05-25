Aydın’da gıda fabrikası alevlere teslim oldu Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ile 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tarım ürünleri işleyen bir gıda tesisinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, AydınDenizli karayolu üzerinde Salavatlı Mahallesi’nde tarım ürünleri işleyen fabrikanın soğuk hava deposunun bulunduğu alanda iddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 fabrika çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 1'i itfaiye eri 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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