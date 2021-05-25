Aydın'da aranan 14 şüpheli yakalandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saatte çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı. Aralarında 4 kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, şüpheliler tutuklandı.

Aydin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 24 saatte kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında O.D´nin cinsel istismar suçundan 5 yıl, İ.B´nin dolandırıcılık suçundan 4 yıl, Y.B´nin 6136 sayılı kanuna muhalefetten 4 yıl 2 ay ve kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi. Ayrıca, tutuklu ve hükümlünün firarı, özel belgede sahtecilik, hakaret ve hırsızlık suçlarından aranan ve 4 yıl 6 ay hapis cezası olan H.E´nin S.U. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Aydın´da olduğu bilgisine ulaşıldı. H.E. belirlenen adresten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-05-25 20:35:06



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