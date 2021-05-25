Aydın'da ormanlık alanda yangın

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Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tarım yapılan alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Kuyuderesi mevkisinde çıktı. Tarım yapılan alanda başlayıp çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçrayan alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve 15 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Bahattin ALBAYRAK

2021-05-25 23:01:23



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