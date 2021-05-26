Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor, antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nu getirdi. Köseoğlu, Nazilli Belediyesi'nde 1 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Hakan Köseoğlu, bu sezon Nazilli'ye şampiyonluğun gelmesi için çok çalışacaklarının sözünü verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-05-26 09:00:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.