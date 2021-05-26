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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizköylüler 6 Haziran’da muhtarını seçecek

İHA

Denizköylüler 6 Haziran’da muhtarını seçecek

Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verilirken 6 Haziran 2021 tarihinde Didim’in Denizköy Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri gerçekleştirilecek.
Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılacak. Seçim takvimi, 6 Haziran 2021 olarak belirlenirken Didim’e bağlı Denizköy Mahallesi'nde de seçmenler yeni muhtarı seçmek için sandığa gidecek. 2019 Mart yerel seçimlerinde Denizköy muhtarı seçilen Adil Karhan’ın 2019 Ağustos ayında vefatının ardından muhtarlık 1. aza tarafından yürütülüyordu.
6 Haziran’da sadece muhtarlık için sandığa gidilecek Denizköy Mahallesi'nde muhtarlık için 4 ismin yarıştığı öğrenildi. Buna göre mahallenin eski muhtarı Mehmet Özdemir, mevcut azalık görevinden istifa eden Nihat Yıldız, Eski muhtarın yeğeni Bünyamin Karhan ve Remzi Budak yeni muhtar olmak için yarışacak. Denizköy’de 735 seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.

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