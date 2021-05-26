Anne ve 2 oğlu, yangın sonrası onarılan evlerine yerleşti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen ve bir yakınlarının yanında yaşayan Hafize Ulu (92) ile biri zihinsel ve bedensel engelli 2 oğlu, yetkililerin desteğiyle onarılan evlerinde yaşamaya başladı.

Karpuzlu'nun kırsal Ömerler Mahallesi'ndeki Hafize Ulu'ya ait tek katlı evde, 4 Mart'ta saat 17.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Zekeriya Ulu (58), dışarı çıkarken, annesi Hafize Ulu ile bedensel ve zihinsel engelli kardeşi Sezgin Ulu (41) evde mahsur kaldı. Zekeriya Ulu, yardıma koşan yakını ve komşularıyla içeride mahsur kalan annesi ve kardeşini son anda kurtarırken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evsiz kalan Ulu ailesi, iki oğlu ile geçici olarak mahalledeki yakınlarının yanına sığındı. Anne ve 2 oğlunun yardım çağrısına sessiz kalmayan yetkililer ailenin evini yeniledi.

YENİDEN SICAK YUVALARI OLDU

Evleri yandıktan sonra bir yakınlarının yanına sığınan Ulu ailesine, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Kaymakamlığı ve Karpuzlu Belediyesi destek verdi. Ulu ailesinin yeniden onarılan evi, eski haline dönüştü. Yanan eşyaların ise yenisi alındı. Küle dönen evlerini yenilenmiş gören aile büyük sevinç yaşadı. Anne Hafize Ulu'da aylar sonra evlerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek destek verenlere teşekkür etti.

Kuzenleri Asım Ulu ise, "Evleri yanan aile çok zor duruma düştü ve zor günler geçirdiler. Çok şükür bugünleri gördüler. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN

2021-05-26 13:51:59



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