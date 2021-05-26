Didim'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, sabah saatlerinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 fişek halinde 3.99 gram metamfetamin, 1 fişek 0.68 gram bonzai, 3 kilo 7 gram esrar, 3 esrar öğütme aparatı, 30-40 santim boyutlarında 5 kök Hint keneviri ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ruhsatsız 1 otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 12 kartuş, 1 ecstasy hap ele geçirildi. S.E., A.S. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-05-26 17:22:14



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