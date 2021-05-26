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İnşattan düşen işçi öldü

DHA

İnşattan düşen işçi öldü


Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşen Güngör Özmen, yaşamını yitirdi.
Hürriyet Caddesi Askerlik Şubesi yakınlarındaki bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Güngör Özmen, bugün saat 16.00 sıralarında 3´üncü kattan düştü. Mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngör Özmen'in öldüğü belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-05-26 17:50:53

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