Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir büfeden çok sayıda sigara ve bozuk para çalan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir büfeye gece saatlerinde çatı kısmından hırsız girdi. İşletmeye giren hırsız içeride bulunan 160 paket sigara paketi ve kasada bulunan bir miktar bozuk parayı çaldı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etti. 32 yaşındaki İ.Ö. başarılı operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada büfeden çalınan sigara paketleri ve bozuk paralar da ele geçirildi. Birçok suç kaydı olduğu tespit edilen İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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