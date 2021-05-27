Didim’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi ilçenin tüm mahallelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam diyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin ulaşım ağını geliştirmek ve yenilemek için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını ara vermenden sürdürüyor.

Kentin tüm mahallelerinde eş zamanlı sürdürülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Yeni Mahalle 915 sokakta yol ve kaldırım tamiratı, Akyeniköy Mahallesi Seyrantepe’de yol düzeltme, Altınkum Mahallesi Karakol Caddesi’nde altyapı hazırlığı, kumlama ve temizleme, Yunus Caddesi’nde yapılan yolun temizliği, 7. Sokak’da begonit yol yapım çalışmaları, Akbük Mahallesi 1207, 3057 sokakta parke yol yapımı ve tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra belediye ekipleri, Mavişehir Mahallesi’nde parke taşı tamirat işlemleri ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz kentin tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Kentimiz yeni yapılan yolları, sokakları ve ulaşım ağı ile marka bir kent olacaktır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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